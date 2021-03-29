Песков рассказал, что Путин постоянно над ним шутит

Дмитрий Песков рассказал, как шутят в Кремле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перед 1 апреля рассказал журналистам, что в Кремле постоянно шутят друг над другом.

- Еще как, — ответил Песков на вопрос о том, шутят ли представители администрации Кремля друг над другом.

Однако пресс-секретарь не стал уточнять, как именно шутят в Кремле, отметив лишь, что "по-человечески".

Он добавил, что российский лидер Владимир Путин шутит над ним "постоянно".

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал возросший спрос на охотничий костюм как у Путина и Шойгу после публикации фотографий с их отдыха. Пресс-секретарь сказал, что в Кремле позитивно отнеслись к возросшему интересу граждан к одежде Путина, но отметил, что к этому вопросу он лично отношения не имеет. Он добавил, что не считает текущее время года подходящим для ношения подобного охотничьего костюма.