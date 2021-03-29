В Китае предупредили Украину о последствиях национализации завода "Мотор Сич"

Китайский политолог предрек Украине потери из-за дела "Мотор Сич" Фото: REUTERS

Национализация украинского завода "Мотор Сич" подрывает доверие инвесторов из-за рубежа и может спровоцировать вывод иностранного капитала из страны, заявил декан факультета международной политологии Института политики и права Цзинаньского университета Хун Тао. Он также отметил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о национализации предприятия обернётся для Украины серьёзными экономическими потерями.

- Китайские компании, обратившись в арбитраж, одновременно с этим могут использовать этот инцидент в качестве примера для резкой критики инвестиционного климата на Украине и тем самым дать толчок оттоку иностранных инвестиций, - заявил Хун Тао в разговоре с РИА Новости.

Он также отметил, что сейчас нет нужды в ответных санкциях против Украины, поскольку Киев может принимать подобные решения под внешним давлением.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в конце января 2021 года власти Киева ввели санкции против акционеров завода "Мотор Сич". Санкции коснулись четырёх китайских компаний.

В ответ инвесторы из Китая попросили правовой помощи трёх международных юридических компаний и потребовали у Украины 3,5 миллиарда долларов через международный арбитраж.

Сайт KP.ru также рассказывал о том, как проходил арест акций и имущества завода "Мотор Сич".