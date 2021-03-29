В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Биологи выделили новый штамм коронавирусной инфекции, который появился в Израиле в конце осени минувшего года. От других типов коронавирусу этот отличается уникальной мутацией в ключевом белке оболочки. Статья ученых в понедельник, 29 марта, опубликована на medRxiv.

Сообщается, что специалисты заметили штамм P681H в образцах биожидкостей пациентов в ноябре прошлого года. Следы этой мутации коронавируса также обнаружили в образцах сточных вод, собранных в октябре.

- По предварительной информации, данная мутация ускоряет распространение коронавируса, однако не делает его более стойким к антителам. Предположительно, она также не усиливает симптомы коронавируса, - сообщили исследователи.

Они объяснили, что в воде из канализации часто остаются обрывки РНК вирусов, которые можно использовать для отслеживания эпидемиологической ситуации и поиска новых штаммов заболевания. По мнению биологов, найденная в Израиле мутация коронавируса не повлияла на количество заражений или частоту госпитализаций инфицированных.

Как накануне писал сайт kp.ru, в Чехии ученые также выявили новый штамм коронавирус. Специалисты считают, что незафиксированная ранее мутация не является более опасной, чем британский или южноафриканский штаммы вируса.