Аналитики назвали самые популярные железнодорожные маршруты на майские праздники

Аналитики узнали самые популярные железнодорожные маршруты в майские праздники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру рассказал, какие железнодорожные маршруты самые популярные среди туристов в период с 1 по 10 мая 2021 года.

Лидером рейтинга стал маршрут Москва — Санкт-Петербург. Средняя стоимость билета по сравнению с 2019 годом практически не изменилась и составляет 2 289 рублей за билет в одну сторону, пишет РИА Новости.

Второе место занимает маршрут Москва — Казань, средний чек которого вырос на 14 процентов. с 2 717 до 3 088 рублей. Третье место занимает маршрут Москва — Нижний Новгород. Средний чек за билет в одну сторону составляет 1 323 рубля, что на 29% больше по сравнению с 2019 годом. Также в первую пятерку вошли маршруты Казань — Екатеринбург и Москва — Кисловодск.

Средняя цена на железнодорожные билеты с 1 по 10 мая составила 2 713 рублей. Это на 45% выше, чем в 2019 году.

Ранее россияне рассказали, куда хотят полететь после открытия границ. Самые желанными страны для путешествия среди россиян оказались Турция, Таиланд, Италия, Испания и Египет. Во время своих ответов 68 процентов отметили, что возможность посещать другие государства без ограничений повлияет на их планы проведения отпуска.