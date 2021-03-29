В Германии сообщили о несостоявшейся видеоконференции Путина, Меркель и Макрона Фото: REUTERS

Беседа глав России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в формате видеоконференции сегодня не состоялась. Об этом в понедельник, 29 марта, заявил в ходе брифинга в Берлине официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

- Меня спрашивали недавно о видеоконференции при участии канцлера Германии Ангелы Меркель, а также французского и российского президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Скажу только, что данное мероприятие так и не состоялось сегодня. Дальнейших деталей для вас у меня нет, - отметил представитель правительства ФРГ.

Сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона в настоящее время продолжает согласование видеоконференции Путина, Макрона и Меркель с Парижем и Берлином. Возможные переговоры готовятся не как мероприятие формата «нормандской четверки».