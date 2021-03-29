Путин подписал указ о весеннем призыве 2021 года Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. В соответствии с подписанным главой государства документом, с 1 апреля по 15 июля текущего года в войска направят 134 650 человек. Указ президента в понедельник, 29 марта, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

- Осуществить с 1 апреля по 15 июля текущего года призыв на военную службу граждан России, возраст которых составляет от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в армию, в количестве 134 650 человек, - говорится в указе Владимира Путина.

Данный документ также предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Как сообщал сайт kp.ru, весной минувшего 2020 года на военную службу в российские Вооруженные силы также были призваны около 135 тысяч жителей государства.