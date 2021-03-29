Отец директора ФБК* Ивана Жданова арестован по делу о превышении полномочий

Суд заключил под стражу до 21 мая Юрия Жданова - отца гендиректора ФБК* Ивана Жданова Фото: Facebook

В Советском районном суде Ростова-на-Дону подтвердили заключение под стражу по делу о превышении должностных полномочий до 21 мая Юрия Жданова - отца директора Фонда борьбы с коррупцией* Ивана Жданова.

- 27 марта было вынесено постановление в отношении Жданова об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 мая, - сообщили в суде агентству ТАСС.

Ранее об обысках и аресте своего отца Иван Жданов сообщил на своей странице в Facebook.

- В субботу состоялся суд и следственный изолятор, - сообщил младший Жданов в своей публикации.

Он также рассказал, что дело в отношении Юрия Жданова возбудили по эпизодам его работы на должности заместителя главы в посёлке Искателей в Ненецком округе. Иван Жданов также рассказал в своей публикации, что отец в составе жилищной комиссии рекомендовал главе посёлка "выделить квартиру женщине по договору социального найма, но оказалось, что эта семья уже получала жилищную субсидию". После этого договор с ней расторгли, а квартира после суда вернулась администрации.

*ФБК признан в России НКО-иноагентом