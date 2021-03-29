Песков: посол Антонов пока не докладывал Путину об отношениях РФ и США

Дмитрий Песков рассказал, что посол РФ в США пока не докладывал об отношениях с Вашингтоном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посол России в США Анатолий Антонов пока не докладывал президенту Владимиру Путину об отношениях с Вашингтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

- Нет, еще не докладывал, — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

- Сейчас проводится анализ, ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации. Потребуется время, чтобы этот анализ осуществить. Потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию, — отметил Песков.

Он подчеркнул, что по конституции внешнюю политику России должен определять президент.

Напомним, 21 марта посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прибыл в Москву для консультации на тему "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США". В частности, посол должен прояснить характер отношений между Россией и США после прихода Джо Байдена.