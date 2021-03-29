В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о распространении тяжёлой половой инфекции

Врач оценил вероятность эпидемии половой инфекции в России Фото: REUTERS

В России не ожидается эпидемии, связанной с Mycoplasma genitalium, которая вызывает половую инфекцию, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он также отметил, что периодически происходят подъёмы заболеваемости этой инфекцией, но она лечится, если обратиться за помощью к врачам.

- Mycoplasma genitalium – это один из возбудителей венерических заболеваний. Никакой эпидемии, связанной с Mycoplasma genitalium, не ожидается. Периодически бывают подъемы заболеваемости, но точно не эпидемия, - заявил Горелов в беседе с РИА Новости.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам врача и телеведущего Евгения Грекова, россиян скоро ждёт распространение тяжёлой половой инфекции. Он также заявил, что бактерии Mycoplasma genitalium устойчивы к антибиотикам, и заболевание не лечится почти ничем. Кроме того, Греков отметил, что микоплазма гениталиум вызывает простатиты с тяжелыми болевыми формами и бесплодие.