Песков: допуск иностранных врачей к Навальному не является вопросом Кремля Фото: REUTERS

В России не было случаев предоставления для иностранных врачей доступа к лечению заключенных в учреждениях ФСИН. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами в понедельник, 29 марта, прокомментировал предложения разрешить немецким медикам, которые следили за здоровьем заключенного блогера Алексея Навального, доступ к нему.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что допуск иностранных врачей к Алексею Навальному не является вопросом Кремля.

- Это не наш вопрос, комментировать его мы не будем. Мне неизвестны случаи, когда в учреждениях ФСИН и в колониях привлекали иностранных медиков. Я не знаю, что такие прецеденты были. Все вопросы по этому теме следует задавать в Федеральную службу исполнения наказаний, - отметил представитель Кремля.

Дмитрий Песков добавил также, что он не согласен с тем, что вопрос здоровья Алексея Навального имеет какие-то международные аспекты.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне члены Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области отреагировали на жалобу Алексея Навального о якобы некачественном медицинском обслуживании в колонии и посетили исправительное учреждение. По данным регионального УФСИН, плановое медобследование заключенного блогера показало удовлетворительное состояние его здоровья.