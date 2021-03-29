Должникам напомнили, что с 1 апреля банки отменят коронавирусные льготы Фото: Shutterstock

С 1 апреля российские банки отменят целый ряд льгот, которые были введены на фоне коронавируса. Чтобы поддержать людей, лишившихся дохода, кредитным учреждениям рекомендовали проводить реструктуризацию задолженности. После отмены послаблений банки, скорее всего, будут настаивать на активном погашении займов.

– Те у кого были кредитные каникулы, должны быть готовы вернуться в график платежей. Теперь никаких отсрочек и аргументов, чтобы не платить, не будет. Если кредиты не обслуживаются, то к делу подключаются судебные приставы. Сейчас у ФССП более 8 миллионов исполнительных производств на общую сумму в почти два триллиона рублей, — рассказал в беседе с Life.ru руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Еще одно изменение, которое затронет тех, кто только решается на оформление кредита – это подорожание займов.

9 марта Центробанк повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5%, что произошло впервые с 2018 года. Это может напрямую сказаться на процентной ставке.

- Ставки как по кредитам, так и по вкладам растут примерно пропорционально ключевой ставке ЦБ с поправкой на продукт. По ипотечным кредитам ставки могут вырасти на 0,2–0,3%, а потребкредиты могут подорожать в обслуживании на 0,5–1%, - заключил Михаил Коган.