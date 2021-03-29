В Иране планируют до конца апреля 2021 поставить на рынок вакцину "Спутник V"

В Иране планируют до конца апреля поставить на рынок российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Иране планируют до конца апреля поставить на рынок российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил посол Ирана в России Казем Джалали.

- Два иранских фармпроизводителя, на чьих мощностях будет производиться "Спутник V", сообщили, что до конца апреля они планируют поставить вакцины на рынок для свободного приобретения, - рассказал посол в беседе с изданием Sputnik Iran.

Как сообщал ранее сайт KP.ru, 26 января 2021 года Минздрав Ирана одобрил применение вакцины "Спутник V". Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил тогда после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, что производство препарата в стране начнётся в ближайшее время.

9 февраля 2021 года в Иране стартовала вакцинация населения российской вакциной "Спутник V", разработанной в центре имени Гамалеи. Первым в Иране прививку от COVID-19 российским препаратом получил сын министра здравоохранения и медицинского образования Саид Намаки.