Россия, Франция и Германия согласовывают возможный контакт Путина, Меркель и Макрона

Москва, Париж и Берлин согласовывают возможный контакт лидеров трех стран Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о согласовании возможного контакта лидеров России, Франции и Германии.

- Мы продолжаем согласования с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем, — сообщил Песков.

Он добавил, что основной темой конференции станет ситуация на Донбассе. Песков рассказал, что в Кремле серьезно обеспокоены эскалацией в Донбассе, а также провокационными действиями украинских силовиков.

Также пресс-секретарь рассказал, что речи о мероприятии в формате "нормандской четверки" не идет, потому что украинский президент Владимир Зеленский не примет участия в видеоконференции.

Ранее официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что беседа глав России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в формате видеоконференции сегодня не состоялась.