Счетная палата России предложила выплачивать социальные пособия семьям без детей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская Счетная палата предложила выплачивать социальные пособия не только семьям с детьми. Рассчитывать такие пособия предложили исходя из общего дохода семьи. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Глава ведомства объяснил, что Счетная палата провела анализ действующих мер поддержки, а также возможность их увеличения. Так, специалисты ведомства предложили распространить детское пособие на несовершеннолетних до 17 лет, однако даже в таком случае далеко не всегда семья выйдет из зоны бедности. Это связано с тем, что пособие «распределяется» между всеми членами семьи, а дефицит дохода в ней может превышать размер пособия.

- Мы считаем, что следует рассматривать пособия из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей. Так можно снизить бедность и достичь целей, которые поставил российский президент, - сообщил Алексей Кудрин.

Глава Счетной палаты отметил, что соответствующие предложение ведомство уже представило в правительство России.