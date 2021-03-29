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Экономика29 марта 2021 15:01

Счетная палата России предложила выплачивать социальные пособия семьям без детей

Рассчитывать пособия предложили исходя из общего дохода семьи
Ксения АНУФРИЕВА
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Счетная палата России предложила выплачивать социальные пособия семьям без детей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская Счетная палата предложила выплачивать социальные пособия не только семьям с детьми. Рассчитывать такие пособия предложили исходя из общего дохода семьи. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Глава ведомства объяснил, что Счетная палата провела анализ действующих мер поддержки, а также возможность их увеличения. Так, специалисты ведомства предложили распространить детское пособие на несовершеннолетних до 17 лет, однако даже в таком случае далеко не всегда семья выйдет из зоны бедности. Это связано с тем, что пособие «распределяется» между всеми членами семьи, а дефицит дохода в ней может превышать размер пособия.

- Мы считаем, что следует рассматривать пособия из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей. Так можно снизить бедность и достичь целей, которые поставил российский президент, - сообщил Алексей Кудрин.

Глава Счетной палаты отметил, что соответствующие предложение ведомство уже представило в правительство России.