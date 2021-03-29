Эксперт Роспотребнадзора назвала самые частые проявления постковидного синдрома

В Роспотренадзоре рассказали о самых частых проявлениях постковидного синдрома Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная в интервью kp.ru перечислила самые частые проявления постковидного синдрома.

Чаще всего это долго сохраняющийся кашель, одышка и повышенная утомляемость, когнитивные нарушения вроде снижения памяти и концентрации внимания, также проблемы с сердечно-сосудистой системой.

- Ряд пациентов жалуются на чувство жжения в груди, головную и мышечные боли, головокружение. У некоторых отмечается субфебрилитет, когда температура постоянно держится на уровне 37 – 37,5, — сообщила Пшеничная.

Наталья Пшеничная дала интервью сайту kp.ru, в котором подробно рассказала о проявлениях постковидного синдрома. Кроме того, специалист рассказала, от каких проявлений страдают не только тяжело переболевшие коронавирусной инфекцией.