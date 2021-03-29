Аналитик назвал самые перспективные сектора экономики для покупки акций

Аналитик рассказал, во что следует вкладывать сбережения Фото: Shutterstock

Россияне все чаще начали проявлять интерес к денежным вложениям в акции. Об этом рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Он объяснил, что это связано с достаточно простым доступом к брокерской системе и возможностью вкладывать абсолютно любые суммы.

«Россияне прочувствовали фондовый рынок. Спрос поддерживается тем, что доступ на него очень упрощен. Любой человек с небольшой суммой от нескольких тысяч рублей в онлайн режиме может открыть брокерский счет и получить доступ на биржу. Государство также поддерживает такие инвестиции, например, налоговыми льготами по индивидуальным инвестиционным счетам», - цитирует эксперта «Российская газета».

Среди самых перспективных секторов экономики для покупки акций аналитик выделил нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие. Эксперт отметил, что по мере выхода из пандемии нефть начнет вновь дорожать и на таких акциях можно будет заработать приличные деньги.

В целом же Гойхман рекомендовал обратить внимание на акции, которые принято относить к циклическим. Это акции копаний в тех сферах, которые растут и проседают вместе с циклами экономики.

С учетом восстановления экономик после коронавируса, особенно интересными для вложения считаются ведущие предприятия металлургии, перевозок, автомобильного бизнеса.

Добавим, ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала РИА ФАН, при каких условиях нефть поднимется до уровня 80 долларов за баррель.