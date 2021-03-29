Эксперт Роспотребнадзора назвала причину потери обоняния при коронавирусе

В Роспотребнадзоре рассказали, почему пропадает обоняние при коронавирусе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная дала интервью kp.ru, в котором назвала причину потери обоняния при коронавирусной инфекции.

Специалист сообщила, что потеря обоняния встречает в 80% случаев заражения. На потерю вкуса жалуются только 50%.

Нарушения вкуса и обоняния связаны предположительно с поражением так называемых сустантекулярных (вспомогательных) клеток, сообщила эксперт. Эти клетки окружают чувствительные нейроны - те самые, которые отвечают за наше восприятие запахов и вкусовых ощущений.

Напомним, в своем интервью Наталья Пшеничная перечислила самые распространенные проявления постковидного синдрома и рассказала, почему это происходит. Также эксперт посоветовала, при каких проявлениях сразу обращаться к профильным врачам, чтобы избежать серьезных последствий.

Ранее Наталья Пшеничная рассказала, что после коронавируса пациенты часто жалуются на долго сохраняющийся кашель, одышку и повышенную утомляемость, когнитивные нарушения вроде снижения памяти и концентрации внимания и прочее.