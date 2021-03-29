Украина проведет антитеррористические учения в Донбассе 30-31 марта 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В городе Счастье Луганской области на линии соприкосновения в Донбассе во вторник и среду 30 и 31 марта 2021 года пройдут украинские антитеррористические учения. Местных жителей просят не выходить из дома без документов, удостоверяющих личность. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"30-31 марта в. Счастье, в рамках проведения операции Объединенных сил при участии региональных субъектов борьбы с терроризмом состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам. (...) Просим граждан, при необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.)", - сказано в сообщении.

Представители штаба отметили, что учения будут максимально приближены к реальным. Местных жителей Счастья просят соблюдать спокойствие и отнестись с пониманием к ситуации, а также соблюдать правила безопасности.

При этом штаб просит местных жителей незамедлительно сообщить в случае обнаружения подозрительных предметов или противоправных действиях.

Ранее в МВД Украины заявили о готовности вернуть Донбасс.