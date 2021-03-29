Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское министерство здравоохранения зарегистрировало отечественную вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», разработанную центром имени Гамалеи. Препарат в понедельник, 29 марта, внесли в реестр лекарственных средств.

Напомним, клинические исследования российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» успешно завершились в России 22 марта, после чего министерство здравоохранение начало подготовку документов для регистрации препарата.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по словам московского мэра Сергея Собянина, вакцина «Спутник Лайт» призвана устранить основной недостаток препарата «Спутник V» - наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель. Для вакцинации новым препаратом нужна лишь одна прививка, иммунитет после нее начнет формироваться через неделю.