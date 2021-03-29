В Роспотребнадзоре назвали выпадение волос одним из последствий заражения коронавирусом

В Роспотребнадзоре назвали выпадение волос один из последствий COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная в интервью kp.ru назвала выпадение волос одним из последствий заражения коронавирусной инфекцией.

- После перенесенного COVID-19 нередко развивается алопеция (выпадение волос), так как состояние волосяного покрова напрямую связано с состоянием нашего организма. Коронавирусная инфекция – серьезный удар, который подрывает ресурсы организма, необходимые для роста волос, — сообщила Пшеничная.

Она отметила, что коронавирус провоцирует развитие васкулита, то есть поражения внутреннего слоя кровеносных сосудов. Это приводит к нарушению кровоснабжения волосяных фолликул и их активному переходу в спящее состояние. А это в свою очередь вызывает чрезмерное выпадение волос.

Ранее Наталья Пшеничная перечислила самые частые проявления постковидного синдрома. Чаще всего это долго сохраняющийся кашель, одышка и повышенная утомляемость, когнитивные нарушения вроде снижения памяти и концентрации внимания, также проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Также эксперт рассказала, почему больные коронавирусом теряют обоняние. Нарушения вкуса и обоняния связаны, предположительно, с поражением так называемых сустантекулярных (вспомогательных) клеток.