Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация Суэцкого канала сообщила, что контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал. Из-за сильного ветра судно развернуло, пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию водной артерии.

Ранее сообщалось, что 400-метровый контейнеровоз частично снят с мели и в скором времени встанет на воду.

В данный момент Ever Given снова поставили в фарватер.

Напомним, что Ever Given на прошлой неделе попал в сильнейшую песчаную бурю и перегородил Суэцкий канал. Более 450 судов ожидают своего прохода. Многие судовладельцы изменили маршрут и отправили суда в обход, что увеличит их путь на несколько недель.

Судно, длиной в 400 метров и шириной в 59 метров, следовало из Китая в Нидерланды. Контейнеровозов перекрыл важнейший мировой торговый путь, соединяющий Красное и Средиземное моря.