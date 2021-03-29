Осужденный за шпионаж украинец пытался передать комплектующие к С-300 "Укроборонпрому"

Осужденный за шпионаж украинец хотел передать комплектующие к С-300 концерну "Укроборонпром" Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывший украинский футболист Василий Василенко, осужденный в России за шпионаж на 12 лет тюрьмы, хотел передать комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300 концерну "Укроборонпром".

- Установлено, что Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. В конце 2019 года Василенко В. И. был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности при получении партии комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 в интересах государственного концерна "Укроборонпром, — приводит сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ ТАСС.

В ведомстве добавили, что в ходе следствия были собраны исчерпывающие доказательства вины Василенко.

Напомним, в начале декабря прошлого года Мосгорсуд вынес приговор бывшему футболисту из Украины Василию Василенко, который проходит по делу о шпионаже. Согласно решению суда, подсудимый получил 12 лет колонии. Слушания по делу проходили в закрытом режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле.