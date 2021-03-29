Тимофей Баженов: «Россия – лучшая страна для путешествий!»

Популярный тележурналист и общественник Тимофей Баженов, рассказал почему не стоит торопиться собирать чемоданы на Кипр.

«Я бы не спешил паковать чемоданы и брать билеты на Кипр. Во-первых, мы не знаем какая там сейчас эпидемиологическая обстановка. Ясно, что власти страны хотят заработать на туристах из России, однако, чем это аукнется нашим отдыхающим – одному богу известно.

Во-вторых, я объездил множество стран, и могу с уверенностью сказать, что Россия – одна из лучших в мире стран для путешествий. Она необъятна, и здесь есть всё, что есть в других странах. Знакомиться с ней можно всю жизнь и всё равно не увидеть даже сотой доли красот, которые она в себе скрывает», – отметил телеведущий.

Он также заметил, что внутренний туризм служит хорошей статьёй доходов в любой стране.

«Выросший за время пандемии спрос на путешествия внутри страны сослужил хорошую службу дальнейшему развитию инфраструктуры в этом секторе экономики», – сказал Тимофей Баженов.

«Вместо того, чтобы лететь на отдых в небезопасные места, не лучше ли путешествовать по России?» – задался он риторическим вопросом.