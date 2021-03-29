Депутат Аксаков объяснил, зачем нужно ограничивать выдачу кредитов в России Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Госдуме объяснили, зачем нужно ограничивать объемы выдачи кредитов. Регулирование должно затронуть работу кредитных учреждений.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что ЦБ нужно наделить правом регулировать деятельность банков, которые выдали слишком большой процент рискованных кредитов.

Подобные необеспеченные займы могут подорвать стабильность кредитного учреждения и негативно сказаться на всей банковской системе страны. Парламентарий отметил, что подобное регулирование позволит "не создавать проблему устойчивости банков и не увеличивать закредитованность граждан".

Регулирование извне снизит интерес кредитных учреждений к риску и добавит стабильности системе.

- Если у банка в активах более 80% клиентов – это сверхзакредитованные граждане, то подобным банкам будет выставлено ограничение на выдачу, - отметил Аксаков в беседе с телеканалом «360».

Ранее сообщалось, что в Госдуме планируют обязать банки объяснять заемщикам причины отказа в ипотечных каникулах. По закону, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют право попросить в банке уменьшить размер выплат или приостановить их, сообщает ОТР.