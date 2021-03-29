Снятый с мели Ever Given в Суэцком канале начал движение на север

Навигация в Суэцком канале возобновится через несколько часов. Фото: REUTERS

Контейнеровоз Ever Given сняли с мели. Судно при помощи буксиров тянут на север к озерам для осмотра. Навигация в Суэцком канале возобновится через несколько часов, сообщает Reuters.

Ранее поступило несколько сообщений о действиях в Суэцком канале. 400-метровое судно попытались снять с мели, но из-за сильного ветра оно снова перегородило канал.

Напомним, на прошлой неделе, 23 марта, в момент перехода по Суэцкому каналу одно из самых больших судов в мире, следовавшее из следовало из Китая в Нидерланды, попало в сильную песчаную бурю, село на мель и перегородило ключевой торговый путь в мире.

Более 450 судов ожидают своего прохода через канал. Ранее сообщалось, что из-за блокировки канала задерживаются поставки нефти более чем на $400 млн.