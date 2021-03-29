Хуснуллин: дефицит рабочих на стройках в России сохранится после возращения мигрантов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В строительной отрасли на территории России сохранится дефицит рабочей силы даже после открытия границ страны и возвращения рабочих мигрантов. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

- Объем прироста строительно-монтажных работ значительно выше, чем есть трудовых ресурсов. Людей катастрофически не хватает. Даже если мы откроем границы, вернем мигрантов, нам всё равно не будет хватать, - заявил он в эфире Первого канала.

Марат Хуснуллин отметил, что отток мигрантов привел к тому, что на стройки привлекаются специалисты из регионов России, однако качество строительных работ принципиально не улучшилось.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по словам Марата Хуснуллина, дефицит рабочих на стройках в России в настоящее время достигает примерно двух миллионов человек. При этом заработные платы рабочих подняли из-за дефицита на 50%, но работать в этой сфере жители страны все равно не стремятся. Вице-премьер отмечал также, что в РФ сейчас улучшается ситуация с пандемией, поэтому власти намерены упростить пересечения российских границ для рабочих мигрантов.