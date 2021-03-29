Банкам РФ запретят брать с магазинов более 1,5 тысячи рублей за операцию в Системе быстрых платежей

Центробанк запретит российским банкам брать с магазинов выше 1,5 тысячи рублей за операцию в Системе быстрых платежей Фото: Анастасия ОСИПОВА

С 1 октября 2021 года российские банки не смогут взимать с магазинов комиссию выше 1,5 тысячи рублей за одну операцию в Системе быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба Центробанка.

- Банк России принял решение с 1 октября 2021 года дополнительно ограничить максимальный размер комиссий, которые банки могут брать с торгово-сервисных предприятий за операции в Системе быстрых платежей, — не более 1,5 тысяч рублей, — гласит сообщение пресс-службы.

До этого порог был установлен только в процентах от 0,4 до 0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности торговой точки.

В пресс-релизе указано, что решение позволит сократить издержки компаний при продаже товаров на крупные суммы.

Ранее россиянам напомнили, что банки отменят целый ряд льгот, которые были введены на фоне коронавируса. Чтобы поддержать людей, лишившихся дохода, кредитным учреждениям рекомендовали проводить реструктуризацию задолженности. После отмены послаблений банки, скорее всего, будут настаивать на активном погашении займов.