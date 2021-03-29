Ученый предсказал сильные ливни и жару в России во второй половине 21 века. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин рассказал, что ждет Россию во второй половине XXI века. По его словам в российских регионах значительно вырастет количество как жарких, так и дождливых периодов.

"Осадки начнут выпадать резко и неравномерно, например, вместо пяти дождей — два сильных ливня, что создаст нагрузку на инфраструктуру и сельское хозяйство", - сказал Кокорин рассказал URA.RU.

Специалист отметил, что наиболее сильное влияние глобальное изменение климата испытают страны, находящиеся рядом с мировыми океанами.

"Если мы берем северо-запад или Арктику, то метели, штормовые ветра, пурга, сильные осадки в виде снега или дождя, а на юге, следовательно, засухи и волны жары", — сказал он.

Ранее метеорологи рассказали, что стало причиной сильнейших морозов в 2021 году. Они отметили, что холода принес полярный вихрь.