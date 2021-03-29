Депутат Шхагошев объяснил важность поправок к закону о персональных данных Фото: Shutterstock

В Госдуме оценили необходимость поправок к закону о персональных данных. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отметил, что сегодня многие сталкиваются с нарушением в данной сфере.

- Мы получаем много сигналов со стороны граждан, что на самом деле это реально вмешательство в личную жизнь, - отметил Шхагошев в беседе с RT.

Особо он заострил внимание на звонках с рекламными предложениями. Люди нп могут понять, откуда у звонивших их номера и личные данные.

- Поэтому мне кажется, что сейчас это действительно очень важно... Я думаю, отношение будет самое серьезное, - заключил парламентарий.

Тем временем, операторы связи в России больше не смогут продавать данные своих абонентов без их согласия. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщили в пресс-службе Министерство цифрового развития России.

А ранее Роскомнадзор предложил запрашивать паспортные данные, номер телефона, адрес проживания и электронную почту при регистрации новых аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. Пока решение находится в стадии обсуждения, сообщает Пятый канал.