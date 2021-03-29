Роспатент рассмотрит заявку на регистрацию мема "Наташа, мы все уронили"

Роспатент рассмотрит заявку автора мема "Наташа, мы все уронили" на регистрацию товарного знака. Фото: rospatent.gov.ru

Роспатент рассмотрит заявку москвички Дарьи Бородулиной, автора мема про Наташу и котов, которая решила зарегистрировать товарный знак. Соответствующая заявка появилась на сайте Федерального института промышленной собственности.

Сама Бородулина рассказала, что решила зарегистрировать товарный знак, когда узнала, что мем стали использовать в рекламе, сувенирах и одежде. При этом делали это без разрешения автора.

Роспатент заявку получил и рассмотрит ее, пишет РИА Новости. Выдадут ли патент Бородулиной пока неясно.

Мем про Наташу и котов впервые появился в 2019 году в паблике "Котизм". Изначально использовалась картинка девушки под одеялом и котов, которые требуют их покормить. Со временем в мемах стали использовать другую картинку.

Мем "Наташа, мы все уронили"

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