Умерла Татьяна Андросенко, главный редактор журнала «Мурзилка». Фото: сайт Союза журналистов России

Умерла Татьяна Андросенко, генеральный директор и главный редактор журнала «Мурзилка». Заслуженный работник культуры России скончалась после тяжелой болезни на 75-ом году жизни, пишет в понедельник, 29 марта, сообщается на официальном сайте Союза журналистов России.

Российский Союз журналистов выразил соболезнования родным, близким и коллегам Андросенко. Она руководила редакцией «Мурзилки» с 1985 года.

- Более З0 лет Татьяна Филипповна Андросенко руководила журналом «Мурзилка» – символом детства, легендой отечественной журналистики. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Татьяны Филипповны, - говорится в сообщении.

Татьяна Андросенко была заслуженным работником культуры России, почетным работником общего образования страны, членом Союза писателей РФ и московского Союза журналистов, членом совета по детской и юношеской литературе Международного сообщества писательских союзов, а также членом правления ООБФ «Российский детский фонд» и кавалером ордена Почета.