Причиной крушения вертолета с Петером Келлнером на Аляске могла стать турбулентность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причиной крушения вертолета с Петером Келлнером на Аляске могла стать турбулентность. Такое предположение выдвинул экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майора Владимир.

Авиакатастрофа произошла 29 марта рано утром. На леднике к востоку от города Анкоридж в американском штате Аляска потерпел крушение вертолет Airbus AS350B33, перевозивший лыжников. Среди пассажиров судна оказался Петер Келлнер, состояние которого Forbes оценивает в 12,7 миллиардов долларов. Экс-владелец сети "Эльдорадо" и еще четверо человек погибли.

Заслуженный летчик России уверен, что полет совершался по всем правилам, так как на борту были далеко не рядовые пассажиры.

Но вполне могла произойти непредвиденная ситуация. Например, вертолет мог зацепиться за ледник.

- Я был в этих местах на Аляске. Летал там и осенью, и весной примерно в это же самое время, как раз над теми же горами, где есть такие ледниковые участки, - рассказал Попов сайту mk.ru.

Летчик отметил, что указанная местность имеет свои характерные особенности. Весной идут потоки воды, лед на солнце светится. Одна сторона горы сильно греется солнцем, идет испарение. А вторая сторона – теневая и температура там на порядок ниже.

- Буквально метров сто. И возникают сильнейшие вертикальные потоки: один вверх тянет, а другой, совсем рядом – вниз. К тому же есть там почти отвесные каньоны, - отмечает эксперт.

Эти условия способствуют появлению турбулентности, что может погубить вертолет. Порой сила завихрения такова, что может перевернуть машину.

Вполне возможно, что вертолет, на борту которого находился миллиардер, попал в поток и лопасти задели скалы.

- Airbus AS350B33 достаточно малоразмерный, относительно легкий. Конечно, потоком его могло подхватить, - заключил Владимир Попов.