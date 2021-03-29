Банк «Тинькофф» намерен направить претензии операторам «большой четверки» Фото: Александр ГЛУЗ

Банк «Тинькофф» намерен направить претензии всем операторам «большой четверки». Об этом в понедельник, 29 марта, сообщил в интервью агентству ТАСС источник на рынке.

Ранее банк подал в московский Арбитражный суд иск к компании «Мобильные телесистемы». Как следует из картотеки арбитражных дел, сумма исковых требований превышает 1,1 миллиарда рублей. Зарегистрировано данное исковое заявление сегодня, 29 марта.

- Аналогичные претензии кредитная организация уже отправили или в скором времени направит и другим операторам «большой четверки». В данном случае основания подачи иска одинаковы для всех операторов, поскольку претензии Федеральной антимонопольной службы России по рассылкам были одинаковыми, - сообщил источник издания.

Третьей стороной по иск к компании «Мобильные телесистемы» заявлена российская Федеральная антимонопольная служба. Подробности по делу пока что не раскрываются.