Президент Пакистана заразился коронавирусом после первой прививки

Президент Пакистана заразился коронавирусом после первой дозы прививки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Пакистана Ариф Алви заразился коронавирусной инфекцией после того, как получил первую дозу вакцины от Covid-19.

- У меня положительный результат теста... Да помилует Аллах всех больных COVID-19. Была первая доза вакцины, но антитела начинают развиваться после второй дозы, которая должна была быть сделана через неделю. Пожалуйста, продолжайте соблюдать осторожность, — написал он в Twitter.

Аналогичный случай произошел с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, который так же заразился коронавирусной инфекцией после первой прививки.

Ранее число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, превысило 125,16 миллиона. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания коронавирусной инфекцией скончались 2 748737 человек.