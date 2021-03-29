Генсек ООН назвал незавершенной борьбу за права женщин в 21 веке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в видеоформате на организованном Мексикой Форуме равенства поколения, назвал борьбу за права женщин незавершенной задачей 21 века.

"Достижение равных прав для половины населения земли - это незавершенная правочеловеческая битва нашего столетия", - цитирует Гутерриша ТАСС.

Он призвал страны стремиться к улучшению положения слабого пола при восстановлении экономик после пандемии коронавирусной инфекции.

"Нужно сосредоточиться на пяти основных шагах. Во-первых, это защита равных прав женщин и отказ от дискриминационных законов", - заявил Гутерриш.

Во-вторых он предложил обеспечить равную представленность женщин как в правительствах стран, так и в советах директоров крупных предприятий.

В-третьих, для женщин должна быть организованна равная заработная плата и социальные гарантии.

Также от подчеркнул необходимость разработки плана по защите женщин от насилия.

В-пятых, по мнению генсека, нужно организовать для молодого поколения справедливое мироустройство.