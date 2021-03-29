Спасатели вытащили двух рыбаков, провалившихся под лед в Подмосковье

Спасатели помогли провалившимся под лед рыбакам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В подмосковной Дубне спасатели помогли двум рыбакам, провалившимся под лед. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.

Специалисты сообщили, что утром поступило сообщение о том, что под лед провалился 71-летний мужчина. Другие рыбаки успели кинуть ему веревку и до приезда спасателей помогали ему удерживаться на воде.

«Прибыв на место, спасатели в гидрокостюмах подползли к рыбаку и с помощью веревки вытащили его на средство спасения, на котором транспортировали до берега», - цитирует участников операции интернет-издание «Подмосковье сегодня».

После спасения специалисты передали пострадавшего медикам.

Однако сообщается, что всего спустя два часа спасателям Дубны поступил еще один такой же звонок. На этот раз под лед провалился 54-летний рыбак, и очевидцы также постарались оказать ему первую помощь.

«Находившиеся на другой стороне водохранилища спасатели отдельного поста добрались по льду на снегоходе на расстояние, которое позволяла толщина ледяной поверхности водоема, где рыбаки передали им пострадавшего. Укутав 54-летнего мужчину термопокрывалом, работники противопожарно-спасательной службы транспортировали его к берегу, где передали врачам прибывшей скорой помощи», - отметили в Мособлпожспасе.