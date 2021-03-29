ФСБ задержала двух работников Минпромторга за взятку

Двух сотрудников Минпромторга подозревают в коррупции Фото: Олег ЗОЛОТО

В Минпромторге РФ подтвердили информацию, что ФСБ заподозрило двух сотрудников ведомства в коррупционном преступлении.

По данным СМИ, два сотрудника департамента судостроительной промышленности предложили неназванному предприятию купить за 600 тысяч рублей лицензию на производство, разработку и утилизацию вооружения, боеприпасов и военной техники.

- Противоправные действия были пресечены сотрудниками Управления "П" СЭБ ФСБ России при содействии Минпромторга России. Министерство считает неприемлемым любые проявления коррупции в своих рядах и будет в дальнейшем совместно с правоохранительными органами так же жестко реагировать на любые попытки нарушения закона, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее сотрудника Роспотребнадзора заподозрили во взятке. В отношении начальника отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания возбуждено уголовное дело о получении им взяток. Сейчас мужчину заключили под стражу.