Юбилейная медаль «В память о 800-летии Нижнего Новгорода» учреждена по указу Президента РФ

У Нижнего Новгорода появится юбилейная медаль. Соответствующий указ подписан Президентом РФ 29 марта.

Владимир Путин поручил губернатору Нижегородской области Глебу Никитину совместно с администрацией города разработать правила и порядок вручения юбилейной медали «В память о 800-летии Нижнего Новгорода», а также произвести ее вручение.

- Решение Президента об учреждении юбилейной медали подчеркивает значение Нижнего Новгорода в судьбе России. Город был, есть и всегда будет одним из ключевых духовных, культурных, экономических и промышленных центров страны. Немедленно приступим к разработке правил и порядка вручения в соответствии с поручением Владимира Путина, - отметил Глеб Никитин.

Согласно положению юбилейной медалью «В память 800-летия Нижнего Новгорода» награждаются:

- жители г. Нижнего Новгорода - участники Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

- жители г. Нижнего Новгорода, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный, доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

- труженики тыла, проработавшие в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в г. Горьком не менее шести месяцев;

- граждане, внесшие значительный вклад в развитие г. Нижнего Новгорода.

- Конечно, в первую очередь медаль будет вручаться ветеранам. Без их труда было бы невозможным создание мощнейшего промышленного комплекса, сделавшего город «кузницей Победы». Нижний Новгород по праву носит звание «Город трудовой доблести», и сейчас у нас появилась прекрасная возможность еще раз отметить наших героев, сказать им спасибо! - добавил губернатор Нижегородской области.