Генпрокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской дело о подготовке теракта. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против Светланы Тихановской о подготовке теракта.

"Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса", - цитирует руководителя Генпрокуратуры Андрея Шведа БелТА.

Он отметил, что названные лица несколько дней назад сделали попытку организации взрыва и поджога на территории Минска и других городов. При этом комитет государственной безопасности (КГБ) организует международный розыск Тихановской и других лиц, подозреваемых в подготовке террористического акта. Швед подчеркнул, что эта ситуация является подтверждением того, что белорусская оппозиция идет на все для достижения своих целей.

"Организовывает и совершает тяжкие преступления, направленные на причинение вреда жизни и здоровью наших граждан, - сказал Швед.

По словам главы ведомства, к ответственности будут привлечены все причастные к организации преступления против страны и ее граждан.