Испания выдала РФ подозреваемого в мошенничестве россиянина

Испания выдала России обвиняемого в мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Олега Андрианова, которого обвиняют в покушении на мошенничестве в особо крупном размере, экстрадировали из Испании в Россию. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

- Сегодня в городе Барселоне правоохранительные органы Испании передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Олега Андрианова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере), — приводит текст сообщения РИА Новости.

Согласно данным правоохранительных органов, Андрианов подготовил фальшивый договор займа с потенциальной жертвой на сумму более 90 миллионов рублей, после чего подал иск в Хорошевский районный суд Москвы о взыскании денег, приложив заведомо подложный договор займа. Реализовать замысел преступник не смог из-за вскрывшихся поддельных подписей.

Ранее ФСБ задержала двух работников Минпромторга за взятку. По данным СМИ, два сотрудника департамента судостроительной промышленности предложили неназванному предприятию купить за 600 тысяч рублей лицензию на производство, разработку и утилизацию вооружения, боеприпасов и военной техники.