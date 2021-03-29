Не менее 57 человек погибли при нападении боевиков в мозамбикской Пальме

Спасаясь от боевиков жители Пальмы скрылись в близлежащих лесах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джулия Вачаве из Ассоциации защиты прав женщин, сообщила в понедельник 29 марта, что от рук боевиков в городе Пальма в Мозамбике погибло по меньшей мере 57 человек.

"Семь иностранных граждан убиты... По моим подсчетам, 57 человек погибли, но есть и сообщения о 60 погибших", - заявила она РИА Новости.

Ранее исламистские группировки напали на город Пальма в провинции Кабу-Делгаду в прошлую среду.

Спасаясь местные жители скрылись от исламистов в близлежащих лесах. Люди, работающие на месторождении, в числе которых и иностранцы, а также местные чиновники укрылись в гостинице Amarula. Военные Пальмы заявляли об операции по освобождению города.

Ранее боевики на мотоциклах в Нигере убили не менее 58 мирных жителей в рыночный день. Злоумышленники после налета на мирных жителей сожгли ценные продовольственные склады.