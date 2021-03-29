Туристы сыграли в волейбол на фоне извергающегося вулкана Фаградальсфьядль

Туристы сыграли в волейбол на фоне извергающегося вулкана.

Туристы сыграли в волейбол ряд с извергающимся вулканом Фаградальсфьядль в Исландии и сняли это на видео.

На кадрах видно, как группа людей играет в мяч на фоне бурлящего жерла вулкана. По горе льются потоки горячей лавы, а в воздух летят огненные брызги. Туристы не обращают на это внимания и продолжают развлекаться.

Ранее исландские власти посоветовали не приближаться к жерлу, так это может быть опасно для жизни.

Напомним, в Исландии начал извергаться вулкан с труднопроизносимым названием Фаградальсфьядль. Он спал на протяжении шести тысяч лет. Вулкан расположен на полуострове Рейкьянес, всего в 35 километрах от столицы Исландии Рейкьявика. Первые сообщения об извержении поступили 19 марта в 21:40 по местному времени. Жители близлежащих городков рассказывают, что увидели ночью светящееся красное небо. А некоторые особо любопытные даже решили подъехать к извержению поближе.