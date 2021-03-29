В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности 29 марта 2021 года

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области. Ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.

Предупреждение синоптиков действует в столице с 14.00 30 марта до 14.00 1 апреля, в Подмосковье - с 10.00 30 марта до 10.00 1 апреля.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет россиян весной и летом 2021 года. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что что жаркая погода этим летом ожидается в июле на северо-востоке европейской части России, Урале и Западной Сибири. Август принесет жару на запад европейской части страны, Таймыр, Ямал и Забайкалье.