Египет потребует компенсацию после блокировки Суэцкого канала

Египет будет требовать компенсацию после блокировки Суэцкого канала Фото: REUTERS

Советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш заявил, что страна будет требовать компенсацию от судовладельца контейнеровоза, который заблокировал Суэцкий канал.

- Мы потребуем компенсации от владельца судна за все последствия, к которым привела посадка судна на мель, за использование всех буксиров, потребуем всю стоимость, — приводит слова Мамиша РИА Новости.

Ранее в Суэцком канале возобновилось движение судов. буксиры высвободили севший в канале на мель 400-метровый контейнеровоз. На разгрузку водной артерии уйдет четыре дня.

Напомним, на прошлой неделе, 23 марта, в момент перехода по Суэцкому каналу одно из самых больших судов в мире, следовавшее из Китая в Нидерланды, попало в сильную песчаную бурю, село на мель и перегородило ключевой торговый путь в мире.

Также журналисты подсчитали, что в результате блокировки Суэцкового канала задержались поставки нефти на сумму более 400 миллионов долларов. Семь крупнотоннажных судов, перевозящих 6,3 млн баррелей нефти, не могут пройти через канал.