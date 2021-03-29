Итоговое сочинение для школьников перенесено с 5 на 15 апреля 2021 года

Итоговое сочинение для школьников перенесено с 5 апреля на 15 апреля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно приказу Минпросвещения и Рособрнадзора, итоговое сочинение, которое является для школьников допуском к ЕГЭ, перенесено с 5 на 15 апреля.

Документом ведомств вносятся изменения в приказ "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения)". "Слова "5 апреля 2021 года" заменить словами "15 апреля 2021 года", - отмечено в документе.

Дополнительные даты написания итогового сочинения для школьников также сдвинуты с 21 апреля и 5 мая на 5 мая и 19 мая 2021 года.

Успешное написание итогового сочинению для 11-классников является допуском к государственной аттестации. "Зачет" может быть учтен вузами при поступлении абитуриентов.

Для тех, кто по каким либо причинам не смог явиться на итоговое сочинение, либо получил "незачет" при первой сдачи организованны дополнительные даты.

Ранее было опубликовано расписание итоговых контрольных работ для 9 классов.