Путин наградил Павла Буре орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин наградил хоккеиста Павла Буре орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Указ о награждении государственными наградами Российской Федерации призера Олимпийских игр и финалиста Кубка Стэнли опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Буре Павла Владимировича - заслуженного мастера спорта СССР, члена наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью "Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА", - отмечено в документе.

Павел Буре российский хоккеист, являющийся чемпион мира в 1990 году и СССР в 1989 году. Спортсмен выступал за самые известные хоккейные клубы ЦСКА, "Ванкувер Кэнакс", "Флорида Пантерз", "Нью-Йорк Рейнджерс".

Имя российского форварда Павла Буре внесено в Зал хоккейной славы НХЛ и Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой.