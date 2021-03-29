ВОЗ не выявила причастность рынка в Ухане в распространении коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международная группа экспертов ВОЗ пока не выявила причастность рынка морепродуктов "Хуанань" в Ухане в распространении коронавирусной инфекции в мире .

"Передача в более широком сообществе в декабре (2019 года – ред.) может составлять случаи, не связанные с рынком "Хуанань", что вместе с наличием ранних случаев, не связанных с этим рынком, может указывать на то, что рынок "Хуанань" не был первоначальным источником вспышки… Однако другие более легкие случаи, которые не были выявлены, могли обеспечить связь между рынком "Хуанань" и ранними случаями без видимой связи с рынком. Поэтому нельзя сделать однозначного вывода о роли рынка "Хуанань", - говорится в проекте доклада организации имеющегося в распоряжении РИА Новости.

В ВОЗ сообщили, что итоговый отчет ученых о поездки в Ухань будет опубликован 30 марта. Эксперты заявили, что рынок в Ухане не связан с распространением смертельной инфекции. Наиболее вероятным сценарием является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное.

Эксперты ВОЗ начиная с 14 января провели ряд исследований в области выяснения происхождения COVID-19. Ученые посетили Уханьский институт вирусологии, и максимально изолированную лабораторию BSL-4, которую ранее "обвиняли" в утечке вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции 11 марта прошлого года. За все время пандемии Университет имени Джона Хопкинса зарегистрировал 127 млн случаев заражения коронавирусом.