Российские ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два стратегических российских ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом в понедельник сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей", - говорится в релизе ведомства от 29 марта 2021 года, сообщает РИА Новости.

Несколько МиГ-31 морской авиации ВМФ России выполнили истребительное сопровождение. Полет российских военных самолетов составил более восьми часов.

Плановые полеты экипажей дальней авиации регулярно проходят над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

В релизе Министерства обороны России отмечено, что полеты российских ракетоносцев ВКС России выполнены в соответствии с международными правилами.