Канада ввела новые санкции против российских и украинских граждан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Канады ввели новые антироссийские санкции из-за воссоединения Республики Крым с РФ.

"Министр иностранных дел Марк Гарно сегодня объявил о новых санкциях против двух физических и четырех юридических лиц в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Россия) и Положением о специальных экономических мерах (Украина) в ответ на незаконную оккупацию и аннексию Россией Автономной Республики Крым", - говорится в заявлении канадского МИД.

Рестирикции действуют против генерального директора транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" Александра Ганова, генерального директора "Мостотреста" Леонида Рыженькина. В санкционный список включены и четыре предприятия: "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск", Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога" и Крымская первая страховая компания.

В санкционный список включены и граждане Украины.

Напомним, в 2014 на полуострове Крым прошел народный референдум, на котором свыше 95% жителей Крыма и Севастополя проголосовали за возвращение полуострова в состав России. Украина, страны ЕС, а также США и Канада отказались признать результаты весеннего голосования. Украина заявила об "оккупации" полуострова. Киев неоднократно заявлял, что планирует вернуть Крым в состав Украины и выдворит с полуострова россиян.